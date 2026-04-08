常に自分を磨き上げてきた大谷は、球団にも変化を求めていた(C)Getty Imagesどれだけ高みにたどり着こうと“勝利”に対する飽くなき想いがある。メジャー移籍9年目で「史上最高の野球選手」の声を欲しいままにしている大谷翔平（ドジャース）は、常にどうやったら己が進化し続けられるかを模索している。【動画】月まで飛ばした！？大谷翔平、バックスクリーン右への豪快弾をチェック尽きない意欲は、グラウンド外にも影響をも