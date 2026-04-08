巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２６）が８日、先発調整に向けて決意を語った。もともと先発としての成長を期待されて２３年に入団し、昨季までの育成時代も先発を経験した。今季はすべてリリーフで４試合に登板し最長は１イニング。「特別に変えることはないけど、球数を投げる準備はちゃんとしたい。ストライクゾーンで勝負して、１人１人大事に打ち取りたい」と意気込んだ。先発調整を通達されたときは「すごくうれしか