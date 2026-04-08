日本サッカー協会は８日、レフェリングに関する理解を深めることを目的としたメディア対象の「第２回レフェリー・ブリーフィング」を都内で行い、明治安田百年構想リーグで起きた事象の説明とフィードバックが行われた。＊＊＊主にオフサイドかどうかの判定を巡るＶＡＲ検証時間の長さが問題となっている点について、ＪＦＡ審判委員会は一定の時間が必要であることに理解を求めた上で「正しければいい、ではない。いか