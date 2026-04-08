大阪杯で復活Ｖを飾ったクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）の、天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）挑戦に、ＳＮＳ上では歓喜の声が上がっている。サンデーサラブレッドクラブが４月８日、ホームページで発表。鞍上は引き続き北村友一騎手＝栗東・フリー＝が務める。前走の大阪杯は約４か月の休み明けで大外枠に入る試練もあったが、逃げるメイショウタバルを外