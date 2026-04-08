日本サッカー協会は８日、レフェリングに関する理解を深めることを目的としたメディア対象の「第２回レフェリー・ブリーフィング」を都内で行い、明治安田百年構想リーグで起きた事象の説明が行われた。＊＊＊３月２７日に行われたＪ１第５節神戸―広島（２〇１、ノエスタ）の後半３９分、神戸に与えられたＰＫについて、ＪＦＡの審判委員会は判定が誤りだったとして「現場ではファウルと判断したが、我々は反則とする