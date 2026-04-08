◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（８日・マツダスタジアム）巨人の増田陸内野手が８日、広島戦の試合前練習でフライ捕球の練習を入念に行った。コーチにノックでフライを打ってもらい、マツダスタジアムの風や空の球の見え方などを繰り返しチェックした。前夜は強風の中、２度落球して２失策。ともに失点にはつながらなかったが、試合の流れ、リズムの中で痛恨のプレーとなり、試合後は「フライが苦手なので反省して次につ