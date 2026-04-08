アイドルグループ「CUTIE STREET」の佐野愛花さんが、自身のXを更新。投稿した両親の結婚式写真に注目が集まっています。【写真を見る】【きゅーすと・佐野愛花】両親の写真公開で「可愛い子生まれるのは必然」「最強の遺伝子」ビジュアルに反響集まる佐野さんは、「どっち似だと思う？」と問いかけつつ、両親の結婚式時の写真を投稿。「小さい頃はパパそっくりってずっと言われてたんだけど、大人になってママにも似てきたね〜っ