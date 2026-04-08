女子生徒にわいせつな動画を送らせ拡散したなどとして今年２月に児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、硬式野球部の部員２名が書類送検された昨夏の甲子園準優勝校・日大三（東京）が８日、スポーツ報知の取材に対して文面で回答した。７日に行われた日本学生野球協会の審査室会議において、部員のＳＮＳ不適切利用で昨年１１月３日から今年５月９日までの３か月の対外試合禁止処分（アウトオブシーズンは除く）が科されたことに