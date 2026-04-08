マイボイスコム株式会社は、「カップめん」に関するインターネット調査を３月１日〜７日に実施した。カップめんを食べる頻度については、週１回以上食べる人は約２５％。男性では３割強、女性では約１６％という結果になった。カップめんを食べる人が、普段食べるカップめんのタイプは（複数回答）、「カップラーメン」が８７．９％、「カップ焼きそば」「カップうどん」が各５０％台、「カップそば」が４６．６％となった。