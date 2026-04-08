イギリスのスターマー首相は8日、SNSでアメリカとイランが2週間の停戦で合意したことについて「世界に束の間の安堵をもたらす」と述べ、歓迎しました。さらに、「パートナー諸国と協力してこの停戦を支援・維持し、恒久的な合意へと発展させ、ホルムズ海峡の航行を再開させるために、あらゆる力を尽くさなければならない」と表明しました。