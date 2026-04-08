猟銃所持許可取り消しを巡る訴訟の最高裁判決で勝訴し、取材に応じる北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん＝3月27日、東京都千代田区北海道砂川市の要請でヒグマを駆除した道猟友会砂川支部長池上治男さん（77）の猟銃の所持許可を取り消したことを巡る訴訟で、道公安委員会が、3月の最高裁判決で逆転勝訴した池上さんに対し、9日に猟銃を返還する方針であることが8日、池上さんの代理人弁護士への取材で分かった。代理人弁護