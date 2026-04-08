◆社会人野球・第７２回ＪＡＢＡ静岡大会▽準決勝東京ガス３―２ヤマハ（８日・浜松球場）準決勝が行われ、昨秋、日本選手権で優勝したヤマハが東京ガスに２―３で敗れた。１点リードの３回、先発のエース左腕・佐藤廉（２７）が２死走者なしから連打でピンチを迎え、プロ注目・藤沢涼介中堅手（２３）に逆転３ランを浴びた。６回に１点差に迫ったものの、競り負けて２年ぶりの決勝進出を逃した。エースが１球に泣いた。１―