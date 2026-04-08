木原官房長官は8日午後の記者会見で、北朝鮮が午後2時台に弾道ミサイルを発射したことについて「断じて容認できない」とし、北朝鮮に対し厳重に抗議したことを明らかにした。木原長官によると、北朝鮮は8日午後2時23分頃、北朝鮮東岸付近から少なくとも1発の弾道ミサイルを東方向に向けて発射した。ミサイルは最高高度約60キロメートル程度で、約700キロメートルを超えて飛翔し、日本のEEZ（排他的経済水域）の外側の日本海上に落