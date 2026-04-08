高市首相は８日、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領と電話で約２５分間会談した。米国によるイラン攻撃開始後、両首脳が会談するのは初めて。首相は、停戦発表を「前向きな動きとして歓迎している」と述べた上で、「外交を通じて最終的な合意に早期に至ることを期待している」と伝えた。会談後、首相官邸で記者団に明らかにした。ペゼシュキアン氏からはイラン側の立場について説明があり、両首脳は意思疎通を継続してい