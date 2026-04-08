◆パ・リーグ楽天―日本ハム（８日・楽天モバイル）楽天・前田健太投手（３７）が８日、出場選手登録を抹消された。７日の日本ハム戦で右ふくらはぎがつって、緊急降板していた。試合後ベテランは「ピッチング自体は悪くなかったです。途中で降板になってしまったのは悔しいですし、中継ぎのみんなに申し訳ないです」と謝罪していた。