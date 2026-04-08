KURANDは、同社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、対象商品の売り上げの一部を寄付するチャリティ販売「寄付酒」を開始した。寄付酒は、嗜好品であるお酒の「心を豊かにする力」を、飲む人だけでなく社会全体へ循環させたいという思いから生まれたプロジェクト。期間中に対象商品を購入すると、自動的に寄付が行われる仕組みで、ユーザーは特別な手続きをすることなく支援に参加できる。対象商品は固定せず、不定期で入れ