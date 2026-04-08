ジェジュンがプロデュースした“第1号ボーイズグループ”「KEYVITUP」（キービラップ）が、新たなK-POP時代の幕を大きく開ける。KEYVITUPは4月8日午後、NOLシアター合井・東洋生命ホールで、1st EPアルバム『KEYVITUP』の発売記念デビューショーケースを開催した。【画像】ジェジュン手掛ける「KEYVITUP」に“日本人メンバー”！この日、KEYVITUPは新人とは思えない完成度の高いステージと音楽的野心を余すことなく披露した。末っ