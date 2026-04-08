JR高松駅の駅ビル「高松オルネ」(資料) JR高松駅前広場で4月19日、「shikoku meguru春の収穫祭」が開かれます。駅直結の高松オルネ1階にあるshikoku meguruの店舗を中心に、こだわりグルメなどを集めた屋外イベントです。 パンマルシェ、食の物販、工芸・雑貨など様々なエリアが設けられ、スイーツや食材、飲料などを販売する他、飲食ブースやキッチンカーなども出店し、会場で食事やお酒が楽しめます。