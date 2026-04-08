８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１０４．８３ポイント（２．６９％）高の３９９５．００ポイントと続伸した。投資家心理が上向く流れ。中東情勢を巡る警戒感がひとまず後退している。パキスタン政府は８日、イランと米国（イスラエルを含む）がレバノンを含むあらゆる場所で即時停戦に合意したと発表した。トランプ米大統領は日本時間８日早朝、ホルムズ海峡の解放を条件に、イランへの民間インフ