韓国軍は北朝鮮が8日午後、日本海に向けて短距離弾道ミサイルを発射したと明らかにしました。北朝鮮が弾道ミサイルを発射するのは8日、2度目です。韓国軍によりますと、北朝鮮は8日午後2時20分ごろ、北朝鮮東部の元山周辺から短距離弾道ミサイル1発を発射しました。ミサイルは700キロ以上飛んだということです。北朝鮮は、8日朝も短距離弾道ミサイル数発を日本海に向けて発射しています。