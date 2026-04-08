◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)ドジャースのロバーツ監督が、好投した山本由伸投手を称賛。ブルージェイズの岡本和真選手にも言及しました。山本投手はこの日、昨季ワールドシリーズを戦ったブルージェイズを相手に先発登板。初回は3者連続三振でスタートさせるなどテンポの良い投球で試合を作り、7回途中97球を投げ被安打5、6奪三振1失点の要所を締めるピッチングで2勝目を手にしました。