ヴィジュアル系ロックバンド「ＤＩＲＥＮＧＲＥＹ」が８日、３年１０カ月ぶりとなるアルバム「ＭＯＲＴＡＬＤＯＷＮＥＲ」を発売した。先行公開されたティザー映像のインプレッション（Ｗｅｂ広告やＳＮＳの投稿などがユーザーの画面に表示された回数）が１００万回を超えるなど注目を集めている。今作には、３４枚目のシングル「ＴｈｅＤｅｖｉｌＩｎＭｅ」を含む全１３曲を収録。ファンからは「バンドの新たな金