女優・木村文乃が８日、ＳＮＳで作り置きおかずを紹介。野菜もたっぷりで栄養満点、見た目も美しい料理の数々で反響を呼んでいる。料理上手で知られる、たびたび夕食や娘のご飯、「ひとりめし」などをＳＮＳにアップし、反響を呼んでいる木村。今回は２４時間で投稿が消えるストーリーズに「昨日の作り置き私しばらく不在だから張り切りすぎた」とインスタグラムのストーリーズにずらりと保存容器に入った料理を投稿。写