タレントの上原さくらが7日に自身のアメブロを更新。長女が年長に進級したことを報告するとともに、春休み中に終えたという「ランドセル選び」の結果を明かした。【映像】辺見えみり、横顔が“そっくり”12歳長女の2ショットこの日、上原は「ついに娘が年長さんになりました」と切り出し、「ランドセルを決めたし、本当に信じられない速さで時が流れていきます。私も49歳だもん」と月日の速さに感慨深い様子を見せた。ランド