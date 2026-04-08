「今の子どもって、自分が小学生だった頃より忙しそう……」と感じたことはありませんか。「小学生の生活に関する意識調査」によると、小学生の子どもを持つ保護者の約6割が「現在の子どもは自分の小学生時代と比べて忙しいと感じる」と回答した一方で、実際の学習時間などには大きな差がないことが明らかになりました。【画像】保護者の小学生時代と現在の子どものどちらが忙しいと感じるか？この調査は、公益財団法人日本漢字能