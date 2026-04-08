最近、タイの首相官邸の玄関先でこれまでと違った光景が見られるようになった。アヌティン・チャーンウィーラクン首相が出勤や外出の際に乗る専用車が、これまでのロールス・ロイスから中国の比亜迪（BYD）の新エネルギー自動車に変わったのだ。タイ首相専用車の変化の背後には経済的な事情がある。原油価格高騰、企業の運営コスト増大、国民の購買力の明らかな低下などが、回復プロセスにあるタイ経済にとって予想外の大きな圧力