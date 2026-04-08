パキスタンは現地時間4月8日、イランと米国が即時停戦に合意し、10日に交渉を開始することを確認しました。パキスタンのシャバーズ・シャリフ首相は8日早朝、ソーシャルメディアに投稿し、イラン、米国および両国の同盟国がレバノンを含むすべての地域で停戦することで合意し、「即時実行」すると発表しました。シャリフ首相は、4月10日に米国とイランの代表団がパキスタンの首都イスラマバードを訪れ、すべての紛争を解決する最終