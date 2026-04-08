トランプ米大統領は4月7日、パキスタンのシャバズ・シャリフ首相およびアシム・ムニール陸軍参謀長との電話会談後、パキスタンの要請に応じ、イランに対する軍事攻撃を一時停止することを決定したとSNSに投稿しました。 トランプ大統領は、「イランがホルムズ海峡を全面的、即時かつ安全に開放することに同意することを前提として、米国はイランへの爆撃と攻撃を2週間停止する。これは、双​方による停戦だ」と述べ、停戦の理