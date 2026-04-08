元プロ野球選手の中田翔さんは4月7日、自身のInstagramを更新。成長した息子の格好いい姿を公開しました。【写真】中田翔のイケメン息子「お父さんに似てイケメンですね」中田さんは「嬉しいような、寂しいような、どんどん大きくなっていくな！！#中田翔#天使達#力翔」とつづり、1枚の写真を投稿。小学校の入学式だったようで、息子がスーツを着てランドセルを背負っています。高級車の前でかわいらしい笑顔を見せ、ピースをし