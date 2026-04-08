「E10」燃料に対応した最新モデルスズキは、フルカウルスポーツバイク「GSX-8R」の2026年モデルを4月15日に発売します（新色は5月26日に発売）。このモデルは、2023年11月にイタリアのミラノで開催されたバイク見本市「EICMA」で初めて公開されました。街乗りからワインディング、サーキットまで、幅広いシーンでライディングの楽しさを提供することを目指して開発されています。【画像】超カッコいい！ これがスズキ「“新”