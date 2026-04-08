絶滅したグリフィンフライの実物大復元模型を持つ研究者。Image: Werner Kraus via Wikimedia Commons 約3億5000万年前の地球では、羽を広げたときの大きさがおよそ70センチにも達する巨大なトンボの仲間が空を飛んでいたといいます。太古にこうした巨大昆虫が存在できた理由として、これまでの科学的な通説では「当時の大気中の酸素濃度が高かったため」と考えられてきました。しかし、最新