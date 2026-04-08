AIプレゼンテーションツール「TALKsmith（トークスミス）」を展開するLOOV社は、営業説明や商談、サービス案内などを「聞く」場面において、聞き手がどのような負荷を感じているのかを、時間軸・心理軸・理解労力の観点から分析した「聞くパフォーマンス」の実態に関する調査を発表。ビジネスパーソンの約8割が「説明を聞くことに疲れる」と回答した。【グラフ】「人が話した方が伝わる」は思い込みだった？「聞きパ」実態調査