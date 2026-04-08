ホームでフランクフルトとのダービーに勝利したマインツは、お祭り騒ぎだった。その輪の中には、途中出場から限られた時間の中で自らの役割を全うし、チームの勝利に貢献したMF川粼颯太の姿もあった。「もう少し仕事をしたかった」と振り返る一方で、「やるべきことはやれた」と自己評価する。現在の川粼は、自身に求められている役割を明確に理解している。まずは守備で強度高く試合に入り、攻撃ではシンプルに関わ