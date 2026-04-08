東京市場まとめ 1.概況 寄付き前に、トランプ米大統領がホルムズ海峡の開放を条件にイランへの大規模攻撃を2週間停止することに同意したと伝わり、日経平均は957円高の54,386円で大幅続伸して取引を開始しました。中東における緊張緩和期待から、ニューヨーク原油先物も下落し、国内株には買い戻しの動きが見られました。序盤に大きく上げ幅を拡大し、前場は2,649円高の56,078円で取引を終えました。後場も高値圏で