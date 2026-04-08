日本維新の会の議員と意見交換する袴田ひで子さん（左）＝8日午前、国会1966年の静岡県一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（90）の姉ひで子さん（93）が8日、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について日本維新の会の議員らと国会内で意見交換し「そういう（検察の抗告を容認する）法律があるから（無罪確定までに）長くかかった。不備と思うところは全て直して」と訴えた。再審制度に関する超党派の国会議員連盟