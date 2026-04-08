レスリング女子で、16年リオデジャネイロ五輪、21年東京五輪で連覇を達成した金城（旧姓・川井）梨紗子さん(31)が8日、自身のインスタグラムを更新。福井県立大学で非常勤講師として勤めることを報告した。金城さんは「今年度より、ひとまず前期のみになりますが福井県立大学で非常勤講師として体育の授業をさせてもらうことになりました！」と報告。同日が“デビュー日”だったそうで、「今日が初回の授業予想以上の受講