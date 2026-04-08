モデル、女優の「みりちゃむ」こと大木美里亜（23）が8日、Xを更新。2級愛玩動物飼養管理士の資格認定書を公開した。「いえーいっ」と書き出し、2級愛玩動物飼養管理士の資格認定書を公開。同資格は犬猫だけでなく、鳥や小動物、爬虫（はちゅう）類の飼い方、動物愛護関連法規など、広範囲な基礎知識が問われる。例年、8割ほどの合格者が出ている。このポストに対し「すごーい」「一途な動物愛護感心してます優しい心素敵や