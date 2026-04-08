８日にシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューした４人組グループ「モナキ」が同日、東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビューイベントを行った。新人にもかかわらず、ＴｉｋＴｏｋ動画から火がつき、ＳＮＳの総再生回数は７億回を超える大バズり中。歌謡グループとして異例の快進撃を続けるが、なぜここまで社会現象化したかに迫った。「純烈」のリーダーで「モナキ」をプロデュースす