１６日に東京・後楽園ホールで行われる、鉄人・小橋建太（５９）の完全プロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１（ＦＤ１１）」の試合順が変更になった。小橋が７日、自身のＸで発表した。メインイベントは当初、Ｓａｒｅｅｅ、スターダムの上谷沙弥、センダイガールズの橋本千紘の女子プロレス界を代表するトップ３による３ＷＡＹ戦が予定されていたが、セミファイナルに変更。代わってセミだった秋山準＆清宮海斗