ネットリサーチ会社のマイボイスコムは８日、１２回目となる「カップめん」に関して１万１２１７人を対象に実施したインターネット調査の結果を発表した。カップめんを週１回以上食べる人は約２５％で、男性では３割強、女性では約１６％。カップめんを食べる人のうち「平日：昼食」に食べる人は５割強。「休日：昼食」も５割弱と、昼食に食べる人が多い傾向だ。「平日：夕食」は１割強で、若年層では比率が高いことなどが分か