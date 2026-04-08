７日（日本時間８日）にフロリダで行われたレイズ―カブス戦のＭＬＢ中継でショッキングな放送事故が起こった。カブスが９―２でリードしていた９回二死一塁の場面で、９番のマット・ショー外野手（２４）が一塁側スタンドへファウルを打ち上げた。カメラはファウルボールを追いかけ、男性ファンが倒れ込みながらボールをつかんだが、その勢いで黒いズボンが脱げてしまい、お尻丸出しの映像が生中継で流れてしまった。気まず