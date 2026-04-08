俳優の北大路欣也（８３）が８日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演し、昨年、母校である早稲田大学から表彰されたことを明かした。この日、司会の黒柳徹子に「去年、うれしいことがありました。母校の早稲田大学から表彰された？」と聞かれると「いやあ、功労賞をいただいて」と話し出した北大路。「私も知らなかったんですけど、（松本）白鸚さんももらってらっしゃる。（中村）吉右衛門さんも