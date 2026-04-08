純烈リーダー・酒井一圭がプロデューサーを務める弟分グループ「モナキ」が８日、東京・池袋サンシャイン噴水広場でデビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の発売記念イベントを行った。酒井プロデュース「セカンドチャンスオーディション」で、約１０００人の中から選ばれたメンバーで結成されたモナキ。戦隊ヒーロー出身のじん、ケンケンに、大手鉄道会社に勤務していたサカイＪｒ．と、抜群の歌唱力を誇