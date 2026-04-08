◆ＪＲＡ交流競走・神鍋山特別（４月８日、園田競馬場・ダート１８７０メートル、良）８日の園田１０Ｒ・神鍋山特別（ダート１８７０メートル＝８頭立て、クククトルンナが出走取消）は２番人気に支持されたダンジョンヒーロー（牡３歳、栗東・石坂公一厩舎所属、父バンブーエール）が軽やかに逃げ切り８馬身差の快勝。勝ち時計は２分５秒６。騎乗していた藤懸貴志騎手（３３）＝栗東・フリー＝は「逃げが最善だと思っていまし