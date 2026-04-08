【モデルプレス＝2026/04/08】元格闘家の魔裟斗が4月6日、自身のInstagramを更新。金婚式での写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】47歳元格闘家「ご両親も美男美女」一家10人集合の金婚式祝福ショット◆ 魔裟斗、両親の金婚式での顔出し一家集結ショット披露魔裟斗は「先日の金婚式。富士山が見える温泉がいいと言う事だったので、富士吉田の温泉で一泊した後、子供達のリクエストで富士急へ」とつづり、両親の金婚式での写真を