青空が広がった8日、鹿児島県内のほとんどの公立高校で入学式が行われ、真新しい制服に身を包んだ高校1年生が新生活をスタートさせました。 鹿児島市にある武岡台高校には、普通科と情報科学科の2つの学科に合わせて306人が入学しました。 入学式では、田口浩太郎校長が「日々の学習や部活動に主体的に取り組み、自らを高め続けてください」とエールを送りました。 新入生代表が高校生活への意気込みを そして新