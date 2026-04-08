復活への道は険しい。開幕2軍スタートとなった巨人・戸郷翔征の状態が上がってこない。2026年4月5日のソフトバンク戦（ジャイアンツタウン）に先発して5回10安打7失点。3回に秋広優人、5回に山本恵大に被弾するなど直球が走らず、高めに浮いた変化球を捉えられた。球にキレがなく、変化球も見切られ「戸郷の課題は明らかです。直球の球速が145キロ前後でキレがないため、変化球も見切られて苦しい投球になる。エースとして稼働して