新入社員の研修会高松市 社会人生活のスタートにビジネスマナーなどを学びます。新入社員向けの合同研修会が8日、高松市で開かれました。 高松市の総合人材サービス業、クリエアナブキが中小企業を対象に初めて開きました。2026年春に香川県内の企業7社に入社した新社会人ら13人が参加しました。 講師によると第一印象は「出会って30秒」で決まるそうです。参加者はペアになってお互いにヘア