フィリピンを拠点にした犯罪集団「JPドラゴン」のメンバーとみられ、ニセ電話詐欺に関与した疑いで、日本への飛行機内で逮捕された男女5人が8日、福岡に移送されました。■奥村誠悟記者「羽田空港から移送されてきた岩本容疑者らが出てきました。これから福岡で本格的な取り調べが行われます。」8日午前、福岡県警の捜査員によって移送されたのは、詐欺などの疑いで逮捕された岩本三矢子容疑者（34）ら、30代から40代の男女5