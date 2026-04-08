８日の東京株式市場は主力株をはじめリスクオン一色に染まり、日経平均株価は一時３０００円近い上昇をみせ、終値では若干伸び悩んだもののこの日の高値圏で引けた。 大引けの日経平均株価は前営業日比２８７８円８６銭高の５万６３０８円４２銭と大幅高で４日続伸。プライム市場の売買高概算は２７億６００５万株、売買代金概算は９兆６６６８億円。値上がり銘柄数は１３８３、値下がり銘柄数は１６８、変わらずは２６銘柄